Grumellese affamata, ma la Pro Patria non può fare sconti

La pirotecnica – ma sofferta – vittoria ottenuta mercoledì a Romano di Lombardia (3-4) e il contemporaneo ko interno del Darfo contro il Pontisola hanno rimesso la Pro Patria al vertice del girone B di Serie D.

Una posizione che i Tigrotti proveranno a consolidare nella 4a di ritorno, quando la squadra di Javorcic sarà di nuovo impegnata allo “Speroni” a sette giorni della sconfitta con il Rezzato. L’occasione è quindi buona per “lavare” la recente battuta di arresto e per tornare al successo casalingo: di fronte a Colombo e soci ci sarà la Grumellese, formazione da prendere con le pinze perché assetata di punti ma che ha raccolto 13 sconfitte nelle 20 gare fino a ora disputate.

Certo, l’assenza di Mario Santana toglie qualcosa al potenziale dei Tigrotti, ma la prova di Le Noci sul campo della Romanese (e quella del baby Ghioldi), la rete di Bortoluz e la presenza di Gucci danno comunque ai biancoblu sia qualità sia ampie scelte nel reparto avanzato. Rispetto a mercoledì tornerà titolare Zaro, totem della difesa (Mangano titolare in porta al posto di Guadagnin), mentre a centrocampo è possibile che Javorcic operi qualche variazione anche in ottica di far tirare il fiato a chi ha giocato di più.

La Grumellese sarà di certo più riposata della Pro, avendo osservato mercoledì il turno di stop, e arriverà allo “Speroni” con un discreto morale visto che domenica scorsa ha battuto 2-0 (Ravasi e Piantoni) proprio la Romanese in uno scontro diretto di fondo classifica. I giallorossi, che hanno in Migliavacca il miglior marcatore, sono ora terzultimi e hanno come primo obiettivo l’allontanarsi dagli ultimi due posti. Per uscire dalla zona playout servirà una vera e propria impresa, ma intanto la squadra di Bonetti proverà a strappare punti alla Pro Patria.

DIRETTAVN

La partita di Busto Arsizio sarà raccontata in diretta da VareseNews, con un liveblog attivo fin dal venerdì pomeriggio. Al suo interno notizie, statistiche, curiosità e il consueto sondaggio-pronostico pre partita.