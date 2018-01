Gruppo Bevilacqua a Klimahouse 2018

Il Gruppo Bevilacqua, eccellenza varesina nel campo dell’edilizia ecosostenibile, parteciperà a KLIMAHOUSE 2018, dal 24 al 27 gennaio 2018 a Bolzano presso il polo fieristico di Bolzano, padiglione CD stand C19/44.

Klimahouse è una fiera che non ha bisogno di presentazioni essendo, oramai da anni, il punto di riferimento per l’edilizia ecosostenibile in tutta Europa. E’ per cui un grande punto di forza del Gruppo Bevilacqua essere presente, per il quarto anno consecutivo, con un proprio stand all’interno della fiera: è un ulteriore riconoscimento dell’altissima qualità del loro lavoro.

La fiera punta a dimostrare come nell’edilizia esistano una serie di alternative ed economiche tecniche in grado di garantire un consistente risparmio energetico. I settori espositivi sono molteplici dalle case prefabbricate, ai termoisolanti, ai sistemi di isolamento termico e acustico, ai pavimenti fino alle coperture e ai tetti. Risalto verrà dato anche ai sistemi di riscaldamento, ventilazione, raffreddamento e alle energie rinnovabili.

Il Gruppo Bevilacqua presenta uno stand che sarà occasione per illustrare, in piccolo, l’attività di punta dell’azienda ovvero la realizzazione di edifici a bassissimo consumo energetico ed ad altissimo comfort; un sistema ideato e pensato per la nostra penisola, con inverni sempre più rigidi, ma anche caratterizzato da estati molto calde. In poche parole edifici che rispettano lo standard passivo mediterraneo.

Si potranno toccare con mano i materiali che solitamente sono utilizzati per costruire gli edifici e osservare alcuni dei più importanti e delicati nodi costruttivi. Costruire in legno non significa solo utilizzare materiali naturali come appunto il legno, fibra di legno, sughero, ma sapere come utilizzarli, valorizzarli perché esprimano al meglio le proprie potenzialità e diano la massima performance sia dal punto di vista tecnico fisico ma anche in termini di comfort.

IL GRUPPO BEVILACQUA

Competenza e professionalità sono i punti di forza del gruppo, realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture in legno, con sede a Tradate (VA). Grazie all’esperienza più che trentennale maturata sul campo, il Gruppo ha saputo guardare al futuro, facendo del legno la materia prima per eccellenza da cui prende forma ogni innovazione. Dal tetto alle pareti, dalle pavimentazioni all’outdoor, il legno evidenzia tutte le sue proprietà in termini di resistenza, versatilità, eco-compatibilità e isolamento termico, rispondendo alla mission del Gruppo di proporsi come unico interlocutore per la realizzazione di progetti abitativi chiavi in mano. La politica aziendale orientata alla produzione interna di ciascun componente progettuale, mediante l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, è garanzia di qualità, rispetto dei tempi di consegna e creazione di soluzioni tagliate ad hoc sulle specifiche esigenze del cliente.

L’azienda si compone di tre divisioni – AB Legno, BLM Domus e AB Style – ciascuna specializzata in un particolare ambito di competenza:

AB Legno: attiva nel settore dal 1986, progetta e costruisce coperture e strutture in legno come scale, soppalchi, sopraelevazioni leggere e contro soffittature. Il personale esperto segue il cliente dal progetto alla messa in opera, trasformando le singole necessità in soluzioni concrete. Dotata di un centro di produzione a controllo numerico, AB Legno ha una capacità produttiva annua di 2.500 mc di strutture in legno e 12.000 mq di coperture posate.

AB Style: la divisione più “trendy” del Gruppo, aggiunge un tocco di design all’allocutore con strutture in legno per esterni, arredo giardino, pergolati e grigliati, pavimentazioni e rivestimenti, aree spa e piscine interrate e fuori terra. Massimo comfort, rispetto dell’ambiente, armonizzazione con lo spazio e con le strutture già esistenti sono tra gli obiettivi di eccellenza che si pongono per tutti gli interventi.

BLM Domus: specializzata nella progettazione e costruzione di case passive con struttura portante in legno, è la divisione più impegnata sul fronte dell’eco-sostenibilità, promuovendo il valore di un investimento nel futuro dell’abitare. Una casa passiva, infatti, sia essa progettata ex novo o resa tale con ristrutturazione, è una struttura tecnologicamente avanzata che, oltre ad abbattere i consumi energetici, coniuga confort e benessere per sé e per la propria famiglia, con la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente. BLM Domus si configura come lo specialista del passivo mediterraneo.