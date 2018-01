Ilaria ha perso il suo “Babbo” in biblioteca

Ilaria è una bimba piccola con un “problema grande”. Sabato 30 dicembre è andata in biblioteca a Sesto Calende con mamma, papà e la sorellina Giulia. Con sé aveva un pupazzo che rappresenta Babbo Natale.

Forse per sfogliare qualche libricino lo ha appoggiato da qualche parte e quando la famigliola è uscita il pupazzo è rimasto lì.

Arrivati a casa si sono accorti di non averlo più e quindi sono tornati in biblioteca ma il peluche non c’era più. Ora Ilaria ha scritto una letterina a Babbo Natale chiedendogli di riavere il suo pupazzetto.

Qualcuno di voi, frequentatori della biblioteca di Sesto Calende, per caso lo ha trovato? Se così fosse riportatelo: a Iliaria manca tantissimo. Fate i buoni