Illuminazione, il Comune sta riparando i lampioni

Il Comune di Varese informa che in queste ore si sta provvedendo al ripristino dell’illuminazione pubblica in alcune strade di Varese a seguito dei malfunzionamenti sulla rete.

Si è concluso l’intervento ed è stata ripristinata la linea ad Avigno con interventi in via Saffi, via Astico, Borghi, via Oriani e nelle strade limitrofe. È stato effettuato anche l’intervento sull’illuminazione della provinciale per la Rasa e nel quartiere.

E’ stata ripristinata l’illuminazione in via Marzorati e nelle vie limitrofe cosi come nella zona di Oronco. Sulla strada del lago, nel tratto del Volo a Vela, è stato ripristinato il 90% dell’impianto e nelle prossime ore verrà ultimato l’intervento. Circa il 90% dell’illuminazione sistemata anche in via Ettore Ponti. Illuminazione di nuovo funzionante in via Porta, via Salve Regina e in viale Valganna dopo l’incrocio con via Pacinotti.

Sono in corso invece le verifiche sugli impianti nelle vie Butti, Ferraris, Bixio, Dante De Vincenti e nei prossimi giorni si procederà all’intervento di ripristino dell’illuminazione. Ieri inoltre è stato riparato il lampione danneggiato da un incidente stradale nel quartiere di Bobbiate.

Sono anche iniziati i lavori di sistemazione idraulica del torrente Molinazzo. Si tratta di un intervento per la messa in sicurezza del territorio e per la prevenzione del rischio idrogeologico.

“La protezione dal rischio idrogeologico deve essere affrontata in un’ottica di prevenzione e non di emergenza – ha spiegato l’assessore alla Pianificazione territoriale Andrea Civati – Per questo stiamo avviando una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio mettendo al centro della nostra programmazione la manutenzione di diverse aree tra le quali appunto il torrente Molinazzo”.