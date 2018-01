Impara a scattare con La Focale

Parte il nuovo corso di fotografia del Fotoclub La Focale di Buguggiate.

Martedì 16 gennaio inizierà Fotocorso 18 tenuto da persone con una lunga esperienza fotografica. “Imparare a fotografare con un fotoclub è come entrare in una grande famiglia, dove tutti sono sempre a disposizione per aiutare a crescere”.

Nel link tutte le informazioni necessarie per iscriversi agli 11 incontri di teoria e pratica (il martedì alle 21).

Il 2018 segnerà anche il 50° anno della fondazione del Fotoclub e sarà un anno ricco di novità e appuntamenti.