In migliaia per la giornata inaugurale dell’Arcisate Stabio

Tanta gente già già dalle prime ore del mattino per la giornata inaugurale delle nuove tratte ferroviarie Arcisate Stabio o più correttamente Varese-Mendrisio e Varese-Porto Ceresio. In tutte le principali stazioni le persone hanno potuto ritirare il biglietto gratuito se non lo avevano già scaricato dall’App, ma hanno ricevuto anche gadget e hanno potuto avere informazioni dal personale di Tilo e di Trenord.

Ore 11. A Porto Ceresio

Grande affollamento a Porto Ceresio: battello della navigazione della società navigazione lago di Lugano letteralmente preso d’assalto dalla folla. Una lunga fila all’imbarcadero per salire sul battello e molto movimento in stazione per l’attesa inaugurazione della fontana restaurata e per la mostra di modellini di trenini elettrici allestita nell’atrio nella sala d’aspetto dove c’è anche una bella esposizione di foto d’epoca della stazione. Le FOTO a Induno e Porto Ceresio.

Ore 10.30. A Induno Olona

Tantissime persone anche nelle stazioni di Induno ed Arcisate, chi diretto verso Como e chi verso porto Ceresio. Grande soddisfazione e grande emozione nel prendere – molti per la prima volta – il treno dopo quasi nove anni di attesa e di cantieri che hanno devastato questi due comuni della Valceresio. Ad Arcisate l’amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto comprensivo ha organizzato un momento di accoglienza e saluto il treno con i bambini delle scuole.

Ore 10. La partenza da Varese

La giornata si annuncia un davvero grande successo e sono state oltre 2500 le persone che hanno scaricato il coupon gratuito dall’App di Trenord, un numero quindi in difetto perché molti l’hanno poi scaricato dal sito di Tilo, oppure l’hanno avuto nelle stazioni. Si aspettano davvero migliaia di persone che per la maggior parte si prevede ai dirigeranno verso Como e soprattutto verso Porto Ceresio dove sono in programma diverse iniziative per l’inaugurazione della stazione e da dove partiranno le gite in battello gratuite organizzate con la collaborazione della società di navigazione del lago di Lugano. Le FOTO alla stazione di Varese.