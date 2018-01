Incendio a Gerenzano, danneggiata una villetta

I primi accertamenti hanno confermato che le fiamme che domenica sera hanno danneggiato una villetta in via Parini provenivano dalla canna fumaria di una stufa.

L’allarme è scattato intorno alle 19 quando alcuni passanti hanno notato del fumo provenire dal tetto della casa del custode di un’azienda edile. Immediata la mobilitazione sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno raggiunti dai colleghi di Lazzate e Appiano Gentile.

Le operazioni di spegnimento sono durate per oltre un’ora anche con il supporto logistico degli uomini della protezione civile gerenzanese. L’allarme è rientrato intorno alle 20,30 quando sono iniziati gli accertamenti per risalire alle cause che sarebbero di natura accidentale. Consistenti i danni provocati dalle fiamme al tetto e all’abitazione.