Incidente in A-26, autostrada bloccata

Un incidente stradale tra tre veicoli sta paralizzando il traffico lungo la A-26 tra Gallarate Ovest e Besnate.

Sul posto stanno operando diversi mezzi dei vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto è intervenuto anche il reparto volo Lombardia con il “Drago 80”, a bordo due aerosoccorritori che hanno raggiunto i mezzi incidentati.

Dalle prime informazioni sarebbero coinvolti due furgoni e un’auto e un altro mezzo.

Società autostrade fa sapere quanto segue: “Traffico Bloccato tra Gallarate Ovest e Besnate per incidente stradale”. Lo scontro è avvenuto al km4 dell’Autostrada dei Trafori.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 12.20

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Ovest e Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il traffico è bloccato per incidente avvenuto alle ore 11 e 19 all’altezza del km 3 che ha coinvolto 2 autovetture. Si è formata una coda di 3 km in aumento tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Besnate e code di 2km in aumento tra l’allacciamento con la A36 Pedemontana ed il bivio con la A26. In alternativa consigliamo di uscire a Busto Arsizio e seguire per la Strada Statale 336 per Malpensa con indicazione Somma Lombarda e rientrare in autostrada a Sesto Calende

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l’Italia, Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.