Incidente alla rotonda, ferito un motociclista

Un incidente ha coinvolto un’auto e un motociclista nel primo pomeriggio di giovedì 11 gennaio. Il fatto è successo alle 14.30 in via Per Fagnano quando il veicolo e lo scooter sono entrati in collisione all’altezza della rotonda del City Garmen.

Galleria fotografica Incidente alla rotonda, motociclista ferito 3 di 3

A terra è finito un uomo di 34 anni, soccorso con l’invio di un’ambulanza in codice giallo. Fortunatamente, dopo le prime cure sul posto, le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto e così è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa. La squadra ha dovuto mettere in sicurezza il motociclo che perdeva carburante e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo che era alla guida.