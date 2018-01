Incidente all’ora di punta, superstrada in tilt

Un’incidente all’altezza di Samarate ha reso molto difficile il ritorno a casa di centinaia di automobilisti. Lo scontro è avvenuto in direzione Malpensa intorno alle 17.30 di giovedì 18 gennaio.

Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite in maniera non grave due persone: una donna di 74 anni e un uomo di 76. Sul posto è stata inviata un’ambulanza oltre al personale della polizia stradale per deviare il traffico.

Grandi disagi invece al traffico con lunghe code che si sono accumulate per lungo tempo, come mostrato nella foto di Andrea Girardi pubblicata in Oggi nel Varesotto.