Incidente ferroviario di Pioltello: un pezzo di legno “reggeva” il binario?

C’era una tavoletta di legno sotto il binario che ha ceduto e che sarebbe all’origine del tragico incidente ferroviario avvenuto a Pioltello giovedì mattina. A cosa serviva? E’ una prassi comune infilare una “zeppa” di legno sotto binari che necessitano di una riparazione in attesa che venga effettuato l’intervento, o è la dimostrazione che è stato sottovalutato un intervento che avrebbe dovuto essere eseguito subito?

Per rispondere a questa e alle altre domande sulle anomalie riscontrate in quel breve tratto di binario da cui sarebbe scaturito il deragliamento costato la vita a tre donne, gli inquirenti – i pm milanesi Leonardo Lesti e Maura Ripamonti – hanno affidato perizie tecniche a due esperti che nei prossimi giorni forniranno importanti indicazioni sull’accaduto.

L’ipotesi è che la tavoletta di legno possa essere stata messa sotto ai binari per limitare le vibrazione del binario e per compensare un abbassamento del pietrisco che, insieme alle traversine, sorregge i binari. Un rimedio provvisorio, che non poteva contrastare l’abbassamento del pietrisco che ha creato un vuoto sotto al binario, il quale , sollecitato dal continuo passare dei treni, ha ceduto proprio mentre passava il Regionale 10452 partito alle 6.17 da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi con il suo carico di pendolari.

Ma sono molti gli elementi acquisiti o in via di acquisizione per le indagini. I tecnici del Nucleo operativo incidenti ferroviari della Polizia ferroviaria hanno lavorato già dalle prime ore dopo l’incidente per raccogliere prove ed elementi tecnici importantissimi per le indagini. Hanno raccolto pezzi di binario e bulloni ma hanno anche effettuato riprese dall’alto con i droni e fotogrammetrie, alla ricerca di elementi che, insieme alla scatola nera del treno, possano dare informazioni utili per capire cosa ha causato il deragliamento.