Incidente frontale a Comerio, traffico in tilt

Un incidente frontale avvenuto a Comerio – all’altezza della ex Whirlpool – nella serata di venerdì 19 gennaio 2018, ha bloccato il traffico nella statale che porta da Varese a Gavirate.

Due auto sono entrate frontalmente in collisione, coinvolgendo nell’incidente tre persone: per loro, fortunatamente, le ferite non sono gravi.

Ma la statale 394 che da Varese va a Gavirate è bloccata nei due sensi di marcia. Sul posto oltre agli operatori del 118, i carabinieri di Varese, i vigili del fuoco di Varese e la polizia locale.