Dopo l’incidente di Pioltello i ferrovieri proclamano 4 ore di sciopero

Quattro ore di sciopero, dalle 9.01 alle 13 di domenica 28 gennaio. Una mobilitazione che è stata lanciata dal sindacato USB e che coinvolgerà il personale di Trenord dopo il tragico deragliamento di giovedì.

Galleria fotografica Deraglia un treno tra Pioltello e Segrate 4 di 13

“Il disastro ferroviario di Pioltello ha riacceso i riflettori sui problemi cronici di manutenzione che affliggono la rete ferroviaria italiana -si legge in una nota-. Problemi che l’Unione Sindacale di Base ha ripetutamente denunciato e portato all’attenzione degli enti preposti, anche alla luce della serie di incidenti occorsi di recente sui binari italiani. Allarmi evidentemente inascoltati e senza risultati se non quello di veder accadere un nuovo incidente, con altri morti che si sarebbe potuto evitare“.

Per questo motivo “prima che i riflettori si spengano di nuovo, prima che le vittime e i feriti cadano nell’oblio e prima che non si faccia nel concreto nulla, nonostante i proclami e promesse che per non più di 48 ore i governanti di turno puntuali danno in pasto all’opinione pubblica, i Ferrovieri di USB vogliono dare un forte segnale per rompere davvero questo circolo mortale”, lo sciopero appunto.

Quindi “Come previsto dalla 146/90 quando sono in ballo pericoli per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori e utenti, USB Lavoro Privato ha deciso di dichiarare per domenica 28 gennaio uno sciopero di 4 ore. Questo ci sembra il segnale minimo dovuto per affrontare un’emergenza, la sicurezza delle operazioni e la salute dei lavoratori e degli utenti. Per una ferrovia sicura, efficiente e per non vedere più altri ferrovieri e passeggeri morti. Chi sbaglia e chi non fa il proprio dovere deve pagare”.