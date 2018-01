Incidente in Kenya, muore Francesco Frigerio

Un incidente è costato la vita a Francesco Frigerio, un ingegnere di 38 anni che lavorava in Africa dal 2008 ma che per lungo tempo ha abitato a Varese.

Il giornale locale New Vision riporta che giovedì mattina lungo l’autostrada tra Kampala e Gulu, in Uganda, c’è stato uno scontro tra la vettura su cui viaggiava l’ingegnere e altre due persone e un camion che trasportava sabbia. Frigerio è morto insieme a Charles Odhiambo Waloga, che viaggiava con lui e che era il titolare dell’azienda per cui lavorava.

Francesco Frigerio era nato a Treviglio. A Varese ha abitato per un periodo insieme alla moglie Sara Pasolini, di Bizzozero, prima di trasferirsi nel 2008 in Uganda. Ora lavorava per l’azienda “Ars costruction”, legata alla nota società bergamasca “Ars aedificandi”. In suo ricordo giovedì sera alle 20.30 nella chiesa di Bizzozero sarà recitato un rosario.