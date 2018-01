Incidente di Pioltello: il piano di Trenord per l’inizio della settimana

Continuano ad essere inagibili i binari tra Treviglio e Milano interessati dall’incidente di Pioltello, avvenuto lo scorso 25 gennaio: si rende perciò necessario per Trenord lavorare a un “piano” per garantire la circolazione dei pendolari a partire dall’inizio della nuova settimana lavorativa.

La mobilitazione straordinaria di Trenord prevede personale nelle stazioni per l’assistenza ai passeggeri, bus aggiuntivi di supporto alla circolazione ferroviaria, possibilità di viaggiare su metropolitana e mezzi di superficie ATM con titoli di viaggio Trenord.

Ecco i dettagli sul piano straordinario per la circolazione e l’assistenza ai viaggiatori.

LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI DA LUNEDI’ 29

Linea S5 Varese-Milano-Treviglio

Un treno ogni ora in ogni direzione collegherà Varese e Treviglio (partenza da Varese al minuto .43 e arrivo a Treviglio al minuto .50; partenza da Treviglio al minuto .10). Le altre corse effettueranno solo il collegamento Varese-Milano Porta Garibaldi superficie.

Linea S6 Novara-Milano-Treviglio

I treni circoleranno solo fra Novara e Milano Porta Garibaldi superficie.

Da Bergamo

I treni della linea Milano Centrale-Bergamo via Treviglio circoleranno regolarmente ed effettueranno la fermata straordinaria di Treviglio Ovest, non saranno però effettuate le corse Milano Porta Garibaldi-Bergamo via Treviglio.

Da CremonaI treni della linea Milano Porta Garibaldi-Treviglio-Cremona circoleranno regolarmente.

Da Brescia

I treni della linea Milano Centrale-Brescia-Verona circoleranno regolarmente, mentre i treni della linea Milano Greco Pirelli-Brescia effettueranno fermate straordinarie a Cassano d’Adda, Trecella, Pozzolo Martesana, Vignate, Segrate. Le fermate straordinarie saranno effettuate al di fuori delle fasce orarie 10-12 e 14-16;

BUS AGGIUNTIVI A SUPPORTO DEI TRENI

In collaborazione con ATM, Trenord ha organizzato un servizio di bus aggiuntivi di supporto alla circolazione ferroviaria.

Nelle giornate di Lunedi 29 e martedì 30 circoleranno con una frequenza di circa 20minuti:

SERVIZIO SOSTITUTIVO TRENORD dalle 5 alle 21: tratta Treviglio–Cassina De’ Pecchi M2, con fermate intermedie da Treviglio a Vignate.

SERVIZIO STRAORDINARIO ATM dalle 5 alle 21: tratta Vignate – Pioltello – Segrate – Milano Lambrate M2.

AUTOSTRADALE BG – MILANO: potenziata

DOVE OTTENERE INFORMAZIONI TRENORD

Personale Trenord e “Berretti verdi” saranno a disposizione dei passeggeri per informazioni e assistenza nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Milano Lambrate, Milano Porta Garibaldi, Treviglio, Bergamo e Cremona, oltre che presso la stazione M2 di Cassina De’ Pecchi e a bordo dei treni in circolazione tra Milano e Treviglio.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di Trenord, sull’App di Trenord o chiamando il Contact Center al numero 02-72.49.49.49, rafforzato e attivo tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 5.00 del mattino all’1.00 di notte, che fornisce informazioni sulle principali variazioni del servizio ferroviario già in apertura di telefonata.