Incidente stradale, due feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Pisna a Varese, in zona lacuale.

Oggi, lunedì 22 gennaio, alle ore 13:30, i vigili del fuoco di Varese, sono intervenuti per lo scontro fra un’autovettura e un motocarro.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto con cesoia/divaricatore il conducente del tre ruote e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Si tratta di una donna di 74 anni e di un uomo di 80, entrambi soccorsi in codice verde.