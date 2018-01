Incidente sulla 336, ferita una giovane

Incidente questa mattina, venerdì 5 gennaio, intorno alle 8.20 sulla statale 336 all’altezza di Cassano Magnago, in direzione Milano.

Per cause in corso d’accertamento un’auto guidata da una giovane di 29 anni, è uscita di strada finendo contro un ostacolo. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo. L’incidente ha causato lunghe code sulla 336 ma anche sulla A8.