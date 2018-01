Incidente sulla neve: muore un giovane di 34 anni

Tragico incidente sulle nevi di Carì in Canton Ticino. La Polizia cantonale ha ritrovato attorno alla 1.30 della notte scorsa il corpo senza vita di un giovane di 34 anni.

La vittima, che risiedeva nel Bellinzonese è stato rinvenuto in zona Val d’Amera (fuori dalle piste demarcate). Le ricerche dell’uomo, che si trovava a Carì per praticare snowboard, erano scattate in tarda serata quando la Polizia è stata allertata da un famigliare della scomparsa.

Unitamente alla Polizia cantonale alle ricerche hanno partecipato la Rega, la colonna del soccorso alpino svizzero con l’attivo supporto del personale degli impianti sciistici. Grazie ad un sorvolo in elicottero è stato possibile individuare e successivamente recuperare il corpo senza vita dell’uomo.

L’infortunio letale, le cui cause saranno appurate dall’inchiesta di polizia, si è verificato fuori dalle piste delimitate.