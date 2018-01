Incidente sulla statale dello Stelvio, muore venticinquenne

I Vigili del Fuoco della sede di Sondrio sono intervenuti alle ore 06:55 in località Castione Andevenno sulla Statale 38 dello Stelvio per un grave incidente stradale.



La squadra giunta sul posto ha subito operato con ausilio di gruppi di taglio e divaricatori per estrarre dai veicoli le persone ferite rimaste incastrate tra le lamiere delle autovetture.

Nell’incidente sono state coinvolte due autovetture e un autobus della STPS privo di passeggeri a bordo, che si è ribaltato su un fianco terminando la sua corsa nel prato a destra della strada.

Gli occupanti dei veicoli rimasti feriti sono stati trasportati presso l’ospedale, ad esclusione del conducente di una autovettura per il quale è stato constatato il decesso .

Si tratta di un giovane di 25 anni. I feriti sono un uomo di 46 anni e uno di 55 anni portati in codice giallo a Sondrio; sul posto anche i militari.

Le operazioni di recupero dei mezzi incidentati sono avvenute con l’autogru dei Vigili del fuoco, con in posto Polizia

Stradale e personale ANAS, e sono durate diverse ore.