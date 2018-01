Incidente sulla Tangenzialina, feriti due giovani

Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente lungo la tangenzialina di Varese nella sera dell’11 gennaio. (foto Davidson Santos)

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’auto con a bordo un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 30 si è ribaltata poco dopo la rotonda con via Peschiera, in direzione Induno Olona.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze e un’automedica oltre al personale dei vigili del fuoco. Le condizioni dei due feriti, dopo le prime cure sul posto, sono apparse meno gravi del previsto e così sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.