Incidente in superstrada, traffico bloccato verso Malpensa

Un incidente lungo la superstrada per Malpensa sta causando forti disagi alla circolazione per chi viaggia nel tratto che va dalla A8 fino allo scalo.

Intorno alle 16, infatti, un’auto è stata coinvolta in un incidente. A bordo una donna di 36 anni, rimasta ferita in maniera fortunatamente non grave.

Le operazioni di soccorso hanno però mandato in tilt la circolazione. Un lungo serpentone di auto è infatti segnalato fino all’inizio della superstrada. Forti rallentamenti e traffico molto congestionato anche sulle vie vicine alla grande arteria, dove si sono riversati molti automobilisti