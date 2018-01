Incidente in via Carlo Noè, ferito un postino

Poco dopo le ore 12.00 di oggi, sabato 13 gennaio, per cause ancora in fase di ricostruzione, è avvenuto un incidente tra un’auto e uno scooter.

Nello scontro è rimasto ferito un postino – uomo, 31 anni –, che stava facendo il proprio giro lavorativo a bordo del mezzo delle Poste Italiane.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Gallarate, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale.