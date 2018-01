Incontro sulla sicurezza sul lavoro

È patrocinato dall’amministrazione comunale l’incontro in programma oggi pomeriggio (venerdì 26 gennaio) alle 16.30 alle ex Scuderie Martignoni in via XX Settembre angolo via Venegoni.

Si tratta di un appuntamento di carattere formativo organizzato da AiFOS (centro di formazione accreditato dalla regionale Lombardia) dal titolo “A volte si impara”. Quella di domani è un’occasione utile a presentare alcune esperienze di formazione in materia di prevenzione, tra cui la campagna “Safety Kids, la prevenzione fin da piccoli”, insignita del Premio Innovazione AiFOS 2017, realizzata con i bambini di quarte e quinta elementare delle scuole primarie di Gallarate e Busto Arsizio.

In rappresentanza dell’ufficio di presidenza, prenderà parte all’evento il segretario generale dell’AiFOS Francesco Naviglio.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza degli interventi formativi rivolti ai giovani, studenti di oggi lavoratori di domani. «Proprio le tragedie degli ultimi giorni sul lavoro a Milano e Brescia – spiegano – evidenziano che il metodo più efficace per prevenire è il costante lavoro di formazione efficacie e sensibile, non limitato solo agli obblighi formativi».