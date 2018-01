Induno inaugura la sua stazione con scuole e cittadini

Tutti in stazione a Induno Olona, domani, mercoledì 10 gennaio, per una piccola festa di inaugurazione organizzata dall’Amministrazione comunale con le scuole cittadine.

(foto di Eugenio Pigato)

L’appuntamento è per le 11: ci saranno sindaco e amministratori, i bambini delle scuole primarie del paese e tutti i cittadini che vorranno partecipare a questo momento.

Dopo la cerimonia che darà simbolicamente il benvenuto ( o meglio il ben tornato) al treno ci sarà un brindisi e un piccolo rinfresco che sarà offerto dall’Amministrazione a tutti i presenti.

Meno simbolico ma più operativo l’incontro in programma, sempre mercoledì 10 gennaio, alle 21, in Sala Bergamaschi.

Qui il sindaco Marco Cavallin e l’assessore Maurizio Colombo illustreranno le novità della nuova tratta, i progetti locali attorno alla nuova ferrovia (come la pista ciclopedonale, la sistemazione delle aree di copertura del tracciato e il concorso di idee per la valorizzazione dell’area verde in zona stazione).

Si parlerà anche di parcheggi e biglietterie e ci sarà spazio per le domande del pubblico. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.