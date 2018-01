Infanzia, due kit di benvenuto per i nuovi nati

Un pacco dono per tutti i piccoli milanesi nati nel 2018. Torna “Benvenuti nella casa delle coccole”, l’iniziativa di welfare nata lo scorso anno dalla collaborazione tra il Comune di Milano ed Energie Sociali Jesurum Lab – attiva da anni nella creazione di progetti pubblico privato – e resa possibile dalla partnership con LloydsFarmacia e un pool di aziende private, che consentirà, per il secondo anno consecutivo, di regalare a tutti i neogenitori residenti a Milano un kit completo con numerosi prodotti per la salute e il benessere dei bambini.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino dall’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti, Pierfrancesco Majorino e dall’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco che, nel tracciare un bilancio del primo anno di “Benvenuti nella casa delle coccole”, hanno annunciato anche la nascita di “Benvenuti nella casa del sorriso”, un nuovo pacco dono contenente strumenti utili per promuovere una consapevole attenzione verso l’igiene e la prevenzione orale delle famiglie con bambini tra 4 e 8 mesi.

Ogni anno a Milano nascono circa 11mila bambini. A qualche settimana dal lieto evento le famiglie dei nuovi nati riceveranno una lettera con le istruzioni per ritirare gratuitamente in una delle 84 LloydsFarmacie distribuite capillarmente sul territorio comunale i due kit per la salute del neonato. Un progetto di welfare che si ispira ai Paesi scandinavi e che da Milano è diventato un “modello” mutuato da molti altri Comuni. Bologna, Cremona, Prato, Lissone, Cernusco sul Naviglio, San Donato, Rozzano, infatti, hanno sposato l’iniziativa che dimostra l’efficacia della collaborazione tra pubblico e privato e consente di innescare un meccanismo virtuoso che si traduce in un gesto concreto di attenzione verso i bebè e i loro genitori.

“Dopo la positiva esperienza dello scorso anno – hanno commentato Cocco e Majorino – siamo felici di annunciare il proseguimento dell’iniziativa anche per il 2018. Nel corso dello scorso anno abbiamo ricevuto consigli e suggerimenti da parte dei neogenitori che hanno ritirato il loro pacco dono in farmacia e li abbiamo ascoltati con attenzione. Quest’anno insieme ai partner abbiamo rimodulato il kit di benvenuto e speriamo che sia apprezzato dai neogenitori. Ringraziamo anche gli sponsor che hanno permesso la nascita di un nuovo kit di benvenuto dedicato all’igiene e alla prevenzione orale dei più piccoli. Queste due iniziative sono il segno tangibile di una città che, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, è sempre più inclusiva e vicina alle famiglie”.

“Benvenuti nella casa delle coccole”

Il progetto porta per un altro anno nelle case di tutti i neogenitori prodotti nursery, pannolini, creme, salviette, accessori, linee guida e indicazioni per ricostruire le proprie abitudini e giornate: un corredo utile per vivere con serenità e calore i primi giorni insieme in un comodo zainetto in cotone. La composizione del pacco baby è resa possibile grazie al prezioso contributo del Gruppo Artsana – con i brand Chicco, Boppy e Fiocchi di Riso -, Cera di Cupra per Farmaceutici Dottor Ciccarelli, Huggies per Kimberly-Clark Srl, Saugella e Babygella per Mylan, Philips Avent per Philips, Trudi Baby Care per Silc Spa.

“Benvenuti nella casa del sorriso”

Questa iniziativa si inserisce all’interno del più ampio progetto del Comune di Milano volto a promuovere una cultura di prevenzione ed educazione all’igiene orale e alimentare tra le famiglie. Una prima fase è stata avviata la scorsa estate nei centri estivi del Comune di Milano con il progetto sperimentale Dente Dante, grazie al quale circa 500 bambini tra i 6 e gli 11 anni hanno appreso in modo giocoso ed efficace come prendersi cura della salute dei propri denti e della propria bocca. Per comprendere le conoscenze e le abitudini di igiene orale e alimentare delle famiglie sono stati anche preparati dei questionari mirati, sottoposti e compilati dai genitori dei piccoli partecipanti.

Con il progetto “Benvenuti nella casa del sorriso” partirà ora la seconda fase del monitoraggio: nelle prossime settimane il Comune di Milano spedirà una lettera alle famiglie con bambini di età tra i 4 e gli 8 mesi accompagnata da un questionario utile all’Amministrazione ad individuare comportamenti a rischio, programmare futuri interventi di promozione della salute orale e prevenzione delle malattie della bocca fin dalla più tenera età. Le famiglie che compileranno e consegneranno il questionario in una delle 84 LloydsFarmacie, dove da febbraio 2018 potranno ritirare il pacco dono oral care “Benvenuti nella casa del sorriso”, riceveranno anche una brochure informativa, elaborata in collaborazione con docenti dell’Università degli Studi di Milano, con semplici ed efficaci informazioni rivolte ai neogenitori su come prendersi cura della bocca dei propri bambini fin dalla comparsa dei primi denti. Si prevede di esportare questo progetto anche in quei Comuni che, a costo zero, vorranno adottarne il modello, esattamente come avvenuto nella prima edizione di “Benvenuti nella casa delle coccole”.

Il pacco dono, realizzato a costo zero per l’Amministrazione da Energie Sociali Jesurum Lab, conterrà, nell’ecologico zainetto di stoffa, anche numerosi prodotti per l’igiene orale grazie alla collaborazione di partner privati: Artsana con Chicco, Farmaceutici Dottor Ciccarelli con S.O.S. Denti, Procter & Gamble con Oral B.

Pubblico e Privato: un bene comune

Con Energie Sociali Jesurum Lab continuiamo a scommettere nell’impegno comune di pubblico e privato: insieme, enti locali e aziende private, possono collaborare, coniugando sviluppo economico e tutela della nostra realtà sociale. La realizzazione dei pacchi dono è stata possibile grazie alla sinergia stabilita con alcune Aziende, operanti sullo stesso mercato, che hanno saputo superare le consuete logiche competitive.

“Questa iniziativa – ha dichiarato Arianna Furia, Direttore Vendite Retail ADMENTA Italia – si colloca perfettamente nel più ampio progetto di LloydsFarmacia di attenzione e vicinanza al Cliente. Aspetti che passano anche attraverso la promozione di corretti stili di vita per tutta la famiglia, e come in questo caso con un focus particolare sui bambini e sull’importanza di impostare sin dalla tenera età delle abitudini corrette, nello specifico legate all’igiene orale. La collaborazione Pubblico e Privato è risultata vincente e le energie messe in campo hanno permesso l’evoluzione e la prosecuzione di progetti come questo di cui andiamo particolarmente orgogliosi”.

