Infortuni sul lavoro, in Lombardia 50mila controlli

«Nel 2017 in Lombardia, sono stati fatti dalle Ats 50.000 controlli su 80.000 aziende. Le morti sul lavoro, fossero anche di una sola persona, richiedono sempre una grandissima attenzione. Per questo, dal 2018 abbiamo deciso di costituire anche un nuovo fondo, che quest’anno ha una dotazione di ben 7 milioni di euro, per intervenire con ancora maggiore efficacia. Risorse in più, oltre a tutto quello che già facciamo». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni che, in Prefettura a Milano, ha partecipato a un incontro riguardante la sicurezza sul lavoro, alla presenza del Prefetto

di Milano, Luciana Lamorgese, e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

TAVOLO PERMANENTE

Sull’ipotesi di costituzione di un tavolo permanente, Maroni ha dato “la disponibilità della Regione”, ma ha ricordato anche che esiste già un comitato regionale, una cabina di regia con un programma 2014-2018 di interventi per la prevenzione. «Forse – ha osservato Maroni – sarebbe meglio non fare troppi tavoli, ma se verrà deciso di farne uno specifico per Milano e la Città metropolitana, la Regione attraverso Ats ci sarà».