Infortunio sul lavoro, operaio precipita e muore

Un operaio di 51 anni è morto, dopo essere caduto da un’altezza di circa 3 metri, mentre era impegnato nell’installazione di un tubo di scarico in via Santa Maria, nel centro storico di Parabiago.

È successo nella mattinata del 31 gennaio, così scrive il sempre documentato LegnanoNews:

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio 51enne di Eco Eridania, società che si occupa della raccolta, dello stoccaggio provvisorio e dello smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, era impegnato ad installare un tubo dalla grata di scolo. Per cause ancora in fase di verifica, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa 3 metri.

Il 51enne è deceduto sul colpo: nonostante l’intervento del personale sanitario dell’ambulanza e dell’automedica, infatti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.