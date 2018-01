“Ingegner Antinori” telefona agli abitanti: “Sono del Comune”. Il Municipio smentisce

Alcuni abitanti, soprattutto anziani, del piccolo comune di Brinzio, in questi ultimi due giorni hanno riferito di aver ricevuto delle strane telefonate da parte di un soggetto non identificabile, che si presenta come “ingegner Antinori”. Questi di volta in volta chiede insistentemente di parlare col padrone di casa, annunciando di dover fare delle “misurazioni” (di che tipo non è dato sapere) nelle strade del comune e di voler prendere appuntamento per “discuterne” di persona. In alcuni casi si presenta come incaricato del Comune, in altri invece non precisa dipendenze di sorta.

Cosa vi sia dietro queste telefonate, cosa voglia davvero questo “ingegnere”, non è dato sapere. Il comune di Brinzio ha diffuso una nota (qui acclusa) in cui si dissocia da tali telefonate, affermando che nessuno è stato attualmente incaricato dal municipio di effettuare attività di misurazione nel territorio comunale, pregando altresì di prestare attenzione: in particolare si sconsiglia di “dare corda” a questo misterioso soggetto e di opporre un rifiuto alle sue richieste, qualsiasi esse siano.

Chissà se anche in altri comuni del Varesotto è accaduto o sta accadendo qualcosa di simile.