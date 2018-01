Intelligenti e “tagliacode”: sono in arrivo i nuovi semafori

Il Comune di Vedano mette mano agli impianti semaforici del paese, con l’obiettivo di risparmiare sulla bolletta elettrica, migliorare la sicurezza stradale e sfoltire le code in centro.

In questi giorni sono state sostituite tutte le lanterne dei semafori presenti sul territorio con nuove lanterne a led oltre che a contribuire a un notevole risparmio energetico hanno una maggiore e migliore visibilità. Sono state inoltre installate pulsantiere touch di ultima generazione.

Prossimamente sarà invece portato a termine un progetto innovativo, gestito dalla Polizia locale, che prevede l’installazione di un nuovo sistema semaforico in piazza San Rocco (“semafori intelligenti”) e il posizionamento di dieci dispositivi elettronici di segnalazione acustica per non vedenti a norma Cei all’incrocio di piazza San Rocco, lungo via I° maggio (all’altezza della sede degli Alpini e della scuola secondaria) e in via Nino Bixio.

Il nuovo semaforo di piazza San Rocco sarà dotato di un regolatore centralizzato e di sensori di monitoraggio per la rilevazione dei volumi di traffico che permetteranno di valutare la presenza di code in attesa e il relativo tasso di occupazione veicolare su via I° maggio e su largo Magnani. Sarà così possibile adottare una gestione dei tempi che permetta di ridurre il più possibile l’attesa al semaforo.

Il software centralizzato è in grado di garantire un’analisi continua del traffico, una previsione sul traffico e “prendere” una decisione autonoma delle strategie da adottare. Il sistema è in grado quindi di adeguarsi autonomamente alle variazioni del traffico sulla rete cittadina.

Oltre a sensori di monitoraggio veicolare installati in punti strategici nelle vie Baracca, Matteotti, I° Maggio, Marconi e largo Magnani, verrà collocato anche un radar in largo Magnani per veicoli provenienti da p.zza Trento e Trieste.

Prima della messa in funzione ufficiale, i nuovi impianti saranno sottoposti a un periodo di sperimentazione.