Intesa Sanpaolo conferma: “Distribuiremo 3,4 miliardi di dividendi”

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, che sta valutando opzioni strategiche per la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza, in una nota ha precisato che: «In relazione a recenti notizie di stampa, tali opzioni non modificano l’impegno di Intesa Sanpaolo alla distribuzione di 3,4 miliardi di euro di dividendi cash per l’esercizio 2017, che viene confermato».