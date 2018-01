Investita in Via Manzoni, muore una donna

E’ stato fatale l’impatto per Anna Grazia Pigionatti, 78 anni, di Venegono Inferiore la donna di 78 anni che nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 gennaio, è stata investita da un’automobile in Via Alessandro Manzoni, all’altezza del civico 39.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 e 3o; l’auto ha sbandato e ha colpito la donna e per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Per la donna non c’è stato nulla da fare, è deceduta mentre la stavano trasportando con l’ambulanza all’Ospedale di Varese.

Il conducente dell’auto, una Fiat Panda, 75enne, è stato trovato senza patente e positivo all’alcoltest, è stato arrestato per omicidio stradale. La via Alessandro Manzoni è chiusa al traffico da diverse ore per permettere alle forze dell’ordine i rilievi di rito.