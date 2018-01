Irene è stata ritrovata a Milano: sta bene ed è già con i suoi genitori

E’ stata ritrovata questa mattina Irene Raquel Caruso, la ragazza di 22 anni di Busto Arsizio che da venerdì scorso aveva fatto perdere le sue tracce lasciando all’alba l’Ospedale di Tradate dove si trovava per la somministrazione di alcune terapie.

La giovane è stata riconosciuta a Milano, nella zona di Lambrate da alcuni passanti, dopo che ieri si era occupata del suo caso la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto”.

Secondo le prime notizie Irene era arrivata a Milano nel giorno stesso della scomparsa, e ha trascorso questi giorni sempre nel capoluogo lombardo, appoggiandosi a servizi che offrono un riparo e un pasto caldo a poveri e cittadini in difficoltà.

La preoccupazione dei genitori e degli amici di Irene era davvero tanta. I giorni passavano, la ragazza non era contattabile in nessun modo perché non aveva con sé il cellulare (né i documenti), e papà Giovanni e mamma Carmen hanno subito allertato giornali, televisioni e trasmissioni specializzate come quella condotta da Federica Sciarelli.

Un tam tam che ha funzionato. Questa mattina il riconoscimento e, poco dopo, il ricongiungimento della ragazza con i suoi genitori.

A confermare il ritrovamento il papà Giovanni, che ci ha subito scritto: «Sono felice di segnalarvi che Irene è stata ritrovata, grazie alla segnalazione di uno spettatore di “Chi l’ha visto”. Era in buone condizioni fisiche, ma mentalmente molto provata. E’ stata accompagnata al pronto soccorso del policlinico di Milano, dove l’abbiamo raggiunta io e mia moglie. Vi ringraziamo tantissimo per l’attenzione che avete dedicato a questa vicenda».