Ivan Basso porta in città Gianni Bugno e Marco Scarponi

Per la campagna di sicurezza stradale per i ciclisti, Ivan Basso porta in città due ospiti importanti: il mitico ciclista degli anni Novanta Gianni Bugno e Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, tragicamente scomparso nella primavera scorsa per un incidente stradale, mentre si allenava sulle strade delle Marche.

Appuntamento martedì 16 gennaio, alla Sala Arazzi del Maga.

Con Basso, Scarponi e Bugno ci sarà, nelle vesti di coordinatore della serata, Augusto Stagi, ex direttore di Tuttobiciweb e giornalista di Il Giornale.

L’incontro è la nuova tappa della campagna per la sicurezza dei ciclisti lanciata dal Comune di Gallarate in collaborazione con Basso: nei mesi scorsi c’erano stati il “decalogo” (comparso sulle strade cittadine in forma di pannelli) e l’evento del BiciDay (nella foto, Basso con Rino Gattuso, ospite della mattina in bici).