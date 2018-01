Jazz’Appeal rende omaggio a Dizzy Gillespie

Dopo la pausa natalizia, riprende venerdì 12 gennaio, alle ore 21.30, nella Sala Planet Soul di Gallarate, in via Magenta 3, la rassegna Jazz’Appeal, storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunta alla XVIII stagione, realizzata anche con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

Per il primo appuntamento del 2018 è in programma un concerto-omaggio a Dizzy Gillespie, con Emilio Soana alla tromba, Mario Rusca al piano, Giulio Visibelli al sax, Marco Vaggi al contrabbasso e Tony Arco alla batteria.

Emilio Soana sin da giovanissimo ha evidenziato un notevole interesse per la tromba. Su suggerimento di Gorni Kramer, ha frequentato il Conservatorio di Parma partecipando ai corsi sperimentali di musica d’insieme tenuti dal Maestro Claudio Abbado. È una delle migliori prime trombe della scena internazionale del jazz, qualità a cui abbina quella di solista ispirato dalla potente voce strumentale. E’ stato prima tromba dell’Orchestra RAI di Milano, mentre oggi lo è della Civica Jazz Band.

Mario Rusca ha studiato pianoforte al Conservatorio di Torino, armonia e composizione in quello di Milano sotto la guida di Armando Gentilucci, iniziando la sua carriera jazzistica al fianco del grande violinista Joe Venuti. Da allora ha guidato proprie formazioni di rilievo internazionale, vincendo la Coppa del Jazz della Rai nel 1984.

Sassofonista e flautista senese, Giulio Visibelli si è diplomato in flauto e ha poi studiato sassofono con Claudio Fasoli e Gianluigi Trovesi ai “Seminari Nazionali di Musica Jazz” di Siena, perfezionandosi poi in Jazz Performance al “Berklee College of Music” di Boston, dove è stato allievo di John LaPorta, Joe Viola, Andy McGhee, George Garzone, Bill Pierce, Gary Burton. Solista e didatta di grande rilievo, ha suonato con molte grandi personalità del jazz nazionale e internazionale.

Marco Vaggi, contrabbassista e didatta, ha iniziato l’attività di musicista alla fine degli anni Settanta. Da allora la sua crescita artistica si è sviluppata all’interno di molteplici progetti che lo hanno visto al fianco di musicisti tra i più conosciuti della scena nazionale e continentale del jazz, come Giorgio Gaslini, Enrico Intra, John Surman, Steve Lacy, Mal Waldron, Dave Liebman, Jaki Byard, Kenny Wheeler, Charles Tolliver.

Tony Arco ha iniziato lo studio dello strumento sotto la guida di Enrico Lucchini, per poi incontrare Tullio De Piscopo, con cui ha instaurato un profondo legame d’amicizia che prosegue ancora oggi. La sua formazione si è completata negli Stati Uniti, dove è stato allievo di prestigiosi didatti e performer quali Gary Chaffee, Bob Moses e Alan Dawson. Nel 1990 è stato il batterista del mitico Wally’s Jazz Club di Boston, dove ha fatto parte dei gruppi di Roy Hargrove e di Antonio Hart.

JAZZ’APPEAL 2017/2018

c/o Sala Planet, via Magenta 3, Gallarate (VA) Tel. 0331 708224,

e-mail: segreteria@jazzappeal.it, sito web www.jazzappeal.it – FB

Successivo appuntamento: venerdì 26 Gennaio 2018, ore 21.30, con Notes and Words di Letizia Onorati