Jleana, da Somma Lombardo al tetto d’Europa

È nata a Novara, si allena a Milano ma è una varesina – residente a Somma Lombardo – la nuova campionessa europea di Muay Thay per la categoria -50,8 Kg, sotto l’egida della WBC (World Boxing Council), uno dei giganti organizzazioni del pugilato mondiale.

Jleana Valentino, in arte “Nikita”, ha conquistato l’ambita corona sabato scorso – 20 gennaio – sul ring del Centro Vismara di Milano, superando al primo round (dei cinque previsti) l’elvetica Aline Seiberth per KO tecnico e conquistando così la 41a vittoria su 43 incontri disputati.

Il titolo continentale nel muay thai è l’ennesimo successo della carriera di Jleana, classe 1988, che ha già all’attivo due corone europee e quattro titoli italiani nella specialità del K1, nella quale ha superato anche campionesse quotate come Silvia La Notte e Gloria Peritore.

«È la vittoria più attesa e più bella della mia carriera – ha raccontato Jleana Valentino dopo il match – Stavo studiando la mia avversaria, l’ho colpita e lei ha accusato la botta, così ne ho approfittato e ho chiuso subito l’incontro. Ora difenderò il titolo contro chiunque voglia provare a prenderlo, ma in futuro cercherò anche di fare strada nella boxe».

Il match di Valentino era inserito nell’evento tutto dedicato agli sport da ring, il The Night of Kick and Punch, organizzato dall’ex campione del mondo Angelo Valente, il quale gestisce anche la palestra di Pieve Emanuele, la Kick and Punch appunto, dove l’atleta sommese si allena abitualmente.