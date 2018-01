La Banco Bpm ammutolisce Marsiglia: la prima semifinale è sua

Con una partita eccellente la Banco Bpm Sport Management sbanca Marsiglia (9-11 il punteggio) e compie un passo importante – forse fondamentale – verso la prima finale europea della storia della società.

Nell’andata delle semifinali di Len Euro Cup, i bustocchi di coach Baldineti compiono una vera impresa (erano subito passati in svantaggio di due reti) e si mettono in vantaggio rispetto ai transalpini in vista della gara di ritorno, fissata per mercoledì 28 febbraio alle “Manara” di Busto Arsizio.

Grande protagonista del match Pietro Figlioli: l’azzurro (foto in alto) ha messo a segno tre reti – top scorer della gara – realizzate consecutivamente, proprio nel momento in cui la Banco Bpm ha piazzato il break che ha dato l’inerzia della gara alla formazione italiana.

LA CRONACA

Avvio in salita per i Mastini, subito sotto 2-0 a causa di due rigori contro con altrettante doppie penalità a Drasovic e Valentino. Le reti siglate da Petkovic e Luongo sono valse la prima parità anche se alla sirena Marsiglia si è ritrovata avanti con Bicari (3-2).

Nel secondo quarto però, dopo il pareggio di Luongo, ecco lo show di Figlioli: vantaggio, rigore per il +2 e bomba alla sinistra di Scepanovic per il 3-6, solo accorciato dal Marsiglia prima della pausa.

I padroni di casa sono tornati a -1 con il terzo rigore a favore – reti di Vukicevic – ma la palombella di Petkovic e la superiorità sfruttata da Fondelli hanno ristabilito un margine portato addirittura a 5 gol grazie a Gallo e Mirarchi.

Purtroppo Busto ha accusato la rabbiosa reazione marsigliese nel quarto e ultimo periodo, dopo il 6-11 firmato da Blary: tre reti francesi hanno fissato il finale sul 9-11 che resta però un risultato eccellente in vista del ritorno.

«C’è ancora una partita da giocare ma fuori casa è sempre difficile soprattutto contro Marsiglia, squadra composta da buoni giocatori – è il commento del centroboa mastino Romain Blary – Abbiamo iniziato ma poi ci siamo ripresi; purtroppo abbiamo vinto “soltanto” di due gol dopo essere arrivati a +5 a 4′ minuti dalla fine, ma l’importante era vincere».

L’altra semifinale di Len Euro Cup vede di fronte due formazioni ungheresi: vittoria interna in Gara1 per l’FTC Budapest che ha battuto 13-9 i connazionali del Miskolci. Anche in questo caso il ritorno è fissato per il 28 febbraio.