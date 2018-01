La Befana arriva…sull’ombrello

Ultimi timidi raggi di sole oggi, venerdì 5 giugno, da domani, sabato, si annunciano due giorni di pioggia ma anche di temperature non rigide.

Queste le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Venerdì sera prime deboli piogge in serata con neve oltre 1200 m sui rilievi.

Sabato 6 gennaio 2018

Cielo coperto e deboli piogge sparse, in serata localmente moderate su Ossola, Verbano e Lario. Limite neve in montagna oltre 1000-1200m. Non freddo. Poca escursione termica tra massime e minime.

Domenica 7 gennaio 2018

Cielo coperto con piogge più intense e frequenti su Piemonte e Lombardia occidentale e più rare all’Est. Limite neve oltre 1200-1500m. Nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali ma solo nevischio su Orobie e Valtellina.