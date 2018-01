La Befana dei vigili del fuoco porta i doni ai bimbi in ospedale

Arriva la Befana, anche in ospedale. Una bella sorpresa, per i bambini ricoverati nei reparti di pediatria (e non solo) di Varese, Busto e Gallarate, che hanno visto arrivare i doni portati dalla Befana e dai vigili del fuoco, che hanno tirato fuori per l’occasione anche l’autoscala.

Come ogni anno, a rallegrare la giornata di festa ci hanno pensato e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco oggi presieduta da Riccardo Comerio e il Comando Provinciale di Varese guidato dall’ingegner Albanese.

A Varese la Befana è arrivata con l’autoscala all’ospedale del bambino Del Ponte (qui la galleria di foto inviate dal lettore Marco Ripamonti), mentre ben tre sono state le tappe nel Sud della provincia, con la squadra di Busto guidata dal capo reparto Dario Corbetta: i vigili del fuoco e la Befana si sono presentati prima alla comunità Casa Gialla Onlus, poi sono corsi all’ospedale di Busto per rispettare l’impegno con i bambini ricoverati in pediatria e a Malattie Infettive e infine hanno risposto alla chiamata dal Sant’Antonio Abate di Gallarate, consegnando anche qui il carico di regali. E in ogni luogo la visita curiosa ha portato un po’ di allegria nei reparti (che sono anche luoghi di sofferenza) e ha scatenato anche i genitori impegnati a fare foto con la vecchina che porta i regali.