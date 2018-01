La Befana ripassa dal Cral Whirlpool

Anche quest’anno il CRAL Whirlpool ha festeggiato la befana in mensa centrale a Cassinetta, nel cuore pulsante della fabbrica. Una tradizione che dura da 65 anni. Si commuove nel ricordarlo lo storico segretario e coordinatore Francesco Marini.

In 400 hanno ricevuto i doni della vecchina con la scopa. Simbolico e significativo il collegamento in diretta con Fabriano, dove si svolgeva in contemporanea un’analoga festa. Uno spettacolo sempre affascinante per i piccini, con maghi, giocolieri, pagliacci, tanti giochi, laboratori ed esibizioni di danza.

Sono intervenuti in rappresentanza dell’azienda Nicola De Guida, direttore della fabbrica e presidente del CRAL, Marco Gelardi, responsabile del personale, e Carmine Trerotola, direttore delle risorse umane per Europa, Medio Oriente e Africa.

Il CRAL è un’istituzione che da decenni contribuisce a unire nello sport, nella cultura e nel volontariato i dipendenti dell’azienda, senza distinzioni di classe, mansioni o grado. Un elemento di coesione sociale unico per il territorio nel quale questa fabbrica affonda le proprie radici dal 1943. Oggi, con le sue 20 sezioni e i suoi quasi duemila iscritti, questo sodalizio guarda al futuro pensando a una integrazione con le comunità locali, ovunque operi l’azienda.