La Befana in riva al lago

Appuntamento con la Befana sabato 6 gennaio a Porto Ceresio, grazie all’iniziativa della Famiglia Ceresina.

Ci si trova con la simpatica vecchina alle 14.15, in piazza Bossi, per poi andare in corteo fino alla chiesa parrocchiale per il tradizionale omaggio alla statua di Gesù Bambino.

Si ritorna in riva al lago con la slitta della Befana, per la distribuzione delle calze con i doni per i bambini, e la merenda con cioccolata calda e pan tranvai, accompagnati dalla musica della banda “I lingera” di Cavagnano.