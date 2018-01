La Busto Pallanuoto accarezza la vittoria ma alla fine cede 9-11 al CN Sestri

È nuovamente costretta alla resa la Busto Pallanuoto Renault Paglini che è fermata in casa, alle piscine Manara di Busto Arsizio, dal CN Sestri che alla fine s’impone 9-11.

La prima parte del match è estremamente equilibrata e le due squadre procedono a braccetto fino al 5-5. Nel terzo tempo gli ospiti provano a scappare via con il gol del 7-8, ma Busto c’è e pareggia sull’8-8 poi è il palo a negare il vantaggio ai padroni di casa. Gli ospiti segnano il nuovo vantaggio in controfuga, ma Busto riacciuffa la partita sul 9-9. Non basta perché il CN Sestri con l’uomo in più torna avanti e poi a 90” dalla fine segna il definitivo 9-11.

Nonostante la sconfitta per la formazione bustocca in questa seconda partita resta la nota positiva di aver giocato alla pari e praticamente fino alla fine contro una squadra più abituata al campionato di serie B rispetto alla Busto Pallanuoto Renault Paglini. Il sette di Salonia tornerà in vasca sabato prossimo sul campo della Florentia Sport Team.

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI 9

CN SESTRI 11

PARZIALI: 2-2; 3-3; 2-3; 2-3.

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI: Viola, Ciarini , Aspesi, Rosanò, Benedetti 1, Clemente, Colombo 1, Grampa, Osigliani, Gennari 2, Genoni 2, Sartorello 2, Re 1. All.: Salonia.

CN SESTRI: Insollitto, Carpaneto, Caniva 1, Cafaro, Bardi, Barabino, Zanni 2, Coleschi, Frisone, Piu, Giacobbe 5, Fancello, Polipodio 3. All.: Zonari.

ARBITRO: Filippini.