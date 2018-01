La Caronnese riparte dall’Olginatese, Varesina a Tortona

Le feste natalizie sono ormai alle spalle e la Serie D si prepara per tornare in campo. Domenica 7 gennaio alle ore 14.30 inizierà il girone di ritorno con la Caronnese che ospiterà l’Olginatese e la Varesina che farà visita al Derthona.

CARONNESE – OLGINATESE

Vuole iniziare con il piede giusto la Caronnese, che ha chiuso il girone di andata al primo posto, seppur in coabitazione con il Gozzano a quota 44 punti. Domenica i rossoblu ospiteranno a Caronno Pertusella l’Olginatese. Una chance per iniziare il 2018 con una vittoria per tenersi stretto il primo posto e continuare a sognare in grande.

DERTHONA – VARESINA

Parte con una trasferta il nuovo anno solare per la Varesina. La squadra di mister Alessandro Marzio – che giovedì in amichevole ha affrontato la Primavera del Milan – sarà di scena a Tortona contro il Derthona ultimo in classifica. Non sarà un impegno semplice per le Fenici, contro un avversario che vuole al più presto abbandonare il fondo della graduatoria e in casa proverà a fare quanti più punti possibile.