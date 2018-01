La Caronnese risponde alla Varesina: 1-1

Tante emozioni a Caronno Pertusella nel derby del varesotto tra Caronnese e Varesina. Termina 1-1 con il botta e risposta nella ripresa tra Caldirola e Villanova. In classifica la squadra di Aldo Monza viene risuperata al primo posto dal Gozzano, vittorioso a Castellazzo 2-0.

LA PARTITA

Primo tempo frizzante, ma senza reti. Il vento fa la sua parte, ma non frena le due squadre, che si rendono pericolose con tiri dalla distanza senza però trovare la rete che sblocca il match. Bisogna aspettare il secondo tempo per vedere il pallone insaccarsi in rete. A passare in vantaggio al 17’ è la Varesina, festeggiando il ritorno al gol in maglia rossoblu di Caldirola. Il giovane attaccante si fa trovare pronto sull’assist di Tino per lo 0-1. La Caronnese però reagisce veementemente e trova il pari al 21’ con Villanova, che sfrutta la punizione di D’Aniello per riportare in equilibrio il match. Nel finale la Varesina resiste agli assalti dei padroni di casa e la sfida si chiude sull’1-1.