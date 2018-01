La Casa di Nando: “Un Sindaco che non ci rappresenta”

Riceviamo e pubblichiamo

Come persone civili e democratiche e come associazione, siamo disgustati e prendiamo le distanze, in modo netto e deciso, da una frase del genere, semplicemente vergognosa, che “qualifica”, ancora una volta, la persona che l’ha scritta, del tutto indegna di rappresentare una istituzione di questo paese. Poiché la “signora” non si riconosce in tale Istituzione, noi non ci sentiamo rappresentati da lei.

La Casa di Nando – Associazione di Volontariato Culturale Gazzada Schianno