La Coppa del Mondo di canottaggio torna a Varese nel 2020

La Schiranna e il Lago di Varese saranno la tappa chiave per chi vuole andare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Federazione internazionale di canottaggio (Fisa) ha infatti deliberato nella giornata di domenica 21 gennaio la scelta delle tappe di Coppa del Mondo 2020: a Varese è stata assegnata la seconda, quella decisiva per le ultime qualificazioni alle Olimpiadi.

Le barche olimpiche si selezionano infatti con una procedura standard: chi vince o fa i tempi ai Mondiali (in programma nel 2019) e chi si qualifica in occasione della seconda tappa di Coppa del Mondo, ultima chiamata per accedere alla competizione a cinque cerchi, in programma in Giappone nel 2020.

Coinvolti, oltre alla Federazione internazionale di canottaggio, anche la Federazione italiana presieduta da Giuseppe Abbagnale, il Comune di Varese e il comitato organizzatore locale. Già nel 2015 e 2016 la Schiranna ha ospitato tappe di Coppa del Mondo, che si gioca in tre tappe, l’ultima delle quali è storicamente a Lucerna, mentre le altre due ruotano: Varese si conferma in cima alla lista delle preferenze del mondo dei remi, quindi.

In programma per il 2018 ci sono anche il Festival dei giovani (6/8 luglio) e i Campionati italiani assoluti (16/17 giugno), eventi patrocinati dalla Varese Sport Commission.