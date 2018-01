La favola di Robin Hood torna a teatro

La stagione teatrale apre l’anno nuovo con un appuntamento speciale: sabato 6 gennaio, alle 17, nel giorno dell’Epifania torna a teatro uno dei musical più amati.

Il bravo Manuel Frattini sarà di nuovo Robin Hood, in una nuova versione 2.0 del musical di Beppe Dati, che anche stavolta è autore delle musiche e del libretto. Fatima Trotta, giovane attrice rivelazione, nota al grande pubblico come conduttrice di Made in Sud, svelerà le sue doti da performer affiancando Manuel nel ruolo di Lady Marian.

“Robin Hood – il musical” narra le avventure del coraggioso ladro gentiluomo e di tutti i personaggi che animano la foresta di Sherwood: Robin e Lady Marian, il simpatico Little John, fidato amico di Robin che lo accompagna in tutte le sue avventure; Lady Belt, amica del cuore e confidente di Marian; l’improbabile e disonesto Principe Giovanni e il suo perfido consigliere Sir Snake; l’affettuoso e generoso Fra Tuck e, ancora, gli amici di Robin, avventori, banditi, arcieri, dame, ancelle e servitori, saranno protagonisti di questa leggenda senza tempo che vuole raccontare come un uomo può diventare un eroe. Ambizione, coraggio, amore e avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia.

PREZZO DEI BIGLIETTI:

INTERI: Platea € 36,00 | 1° Galleria € 32,00 | 2° Galleria € 28,00

RIDOTTI: Platea € 32,00 | 1° Galleria € 28,00 | 2° Galleria € 25,00

6 LIBERO: Platea € 31,00 | 1° Galleria € 27,00 | 2° Galleria € 24,00

Biglietti su Ticketone