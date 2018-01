La fede cristiana ai tempi della “grande incertezza”, una serata per parlarne

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino e la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo organizzano un incontro sul libro “Dov’è Dio?, La fede cristiana al tempo della grande incertezza”, conversazioni di don Julián Carrón, guida di CL, con Andrea Tornielli, vaticanista de “La Stampa” e scrittore, edito da Piemme. L’evento si svolgerà venerdì 2 febbraio alle ore 21 presso l’ex Colonia Elioterapica di Germignaga, via Bodmer 12.

Andrea Tornielli approfondirà alcuni temi partendo da quanto emerso nel dialogo schietto con Don Julián Carrón, che il lettore trova nelle pagine del libro, che rappresenta il tentativo di porre e suscitare domande, per scoprire o riscoprire i contenuti del cristianesimo, chiedendosi se e come possano essere interessanti e nuovamente testimoniati in una società non ancora post-cristiana, ma già ben avviata a diventarlo.

La domanda di fondo è quella del titolo. Dice Carrón nel libro-intervista:

«La vita è una provocazione continua. Noi cerchiamo di “tamponare” in tutti i modi l’affiorare di certi interrogativi, ci sforziamo di distrarci, ma il reale continua a bussare alla nostra porta e ci costringe a fare i conti.

Quando la vita urge, quando è provocata da un fatto, da una situazione, da un’incompiutezza, da un fallimento, da un’irrequietezza che non sappiamo come “risolvere”, allora certe domande esplodono, bruciano: “Perché la sofferenza, il dolore, la morte?”, “Che senso ha la vita?”. Cominciano a riemergere quegli interrogativi che avevamo censurato, dai quali avevamo cercato di fuggire.

Il problema religioso coincide precisamente con queste domande. Che cosa allora può rendere l’uomo capace di riconoscere un Essere superiore? La provocazione che il reale rappresenta per la sua ragione, per la sua libertà». Occorre guardare il reale per credere. Il Dio che Carrón racconta è un Padre di grande dolcezza che «prima di giudicarti ti abbraccia, ti accoglie, ti dice che ti vuole bene».

L’incontro, a ingresso libero, è realizzato con la collaborazione di Lions Club Luino e Amici del Liceo di Luino, e ha il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e delle amministrazioni comunali di Luino e Germignaga.

“Dov’è Dio?”

Incontro con Andrea Tornielli venerdì 2 febbraio

Colonia elioterapica, Germignaga ore 21.00