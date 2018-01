La folla dei grandi eventi al Falò di Sant’Antonio

La tradizione del falò di Sant’Antonio organizzata dai Monelli della Motta a Varese ha fatto il pieno di pubblico nel centro città.

Complice il clima (meno freddo e ventoso dello scorso anno) migliaia di persone hanno attraversato la piazza per gettare nel fuoco i propri desideri.

(A proposito, Varesenews ha portato a termine anche quest’anno la missione di lanciare i vostri desideri nel fuoco).

Come tradizione la serata è cominciata con il corteo delle autorità che da via San Francesco si è messo fino al centro della pira portando in spalla la statua di Sant’Antonio. Ma ad accendere il fuoco, quest’anno, sono stati degli invitati speciali: “gli eroi del Campo dei Fiori“, i professionisti e i volontari che si sono prodigati per più di una settimana per spegnere il pauroso incendio che si era sviluppato nel monte che sovrasta Varese.

Ecco la diretta del falò durata tutta la serata

Quest’anno per la prima volta è stata testata anche una nuova “viabilità pedonale” per permettere una maggiore sicurezza di chi ha assistito all’evento.

Il prossimo appuntamento per i festeggiamenti è fissato per mercoledì 17 gennaio con la Festa patronale della comunità pastorale, con celebrazioni eucaristiche alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 18. In conclusione della messa solenne delle 11, intorno a mezzogiorno, un altro momento amato dai varesini: la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini.