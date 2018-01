La giobia batte la pioggia: piazza piene per i falò

Non è bastata la pioggia a fermare la tradizione a Busto Arsizio. Come ogni anno l’ultimo giovedì di gennaio si sono accesi i falò della Giobia per dire addio all’inverno e salutare l’arrivo della primavera. E la pioggia non ha fermato neanche uno della dozzina di appuntamenti sparsi per tutta la città.

Il principale, come sempre, è stato quello nel centro di Busto Arsizio. Qui in piazzale Einaudi sono stati accesi i falò realizzati da diverse realtà e associazioni: una grande statua realizzata dalla famiglia bustocca, un panettiere del Colombo, l’effige di un vigile urbano che dirige il traffico sulla travagliata rotonda della Coop preparato dalla classe del ’47 e anche una barca con a bordo Laura Boldrini realizzata dal Movimento Giovani Padani. Una giobia, quest’ultima, che sta causando qualche polemica.

E come da tradizione, mentre le fiamme si spegnevano la coda si allungava per la grande cena in piazza. Un appuntamento che quest’anno si è trasferito da piazza San Giovanni ai portici di via Milano proprio per cercare di aggirare il problema della pioggia. Lì, sotto tendoni e gazebo in centinaia hanno mangiato risotto con la luganiga, il tutto accompagnato da vino e chiacchiere.