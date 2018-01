La Gioeubia “cita” Rovazzi e fa la dab

Ha stupito già molti, la foto della Gioeubia 2018 di Gallarate.

Perché anziché nella “classica” posa, la vecchia da bruciare è ritratta in una posa molto particolare: mentre fa il gesto della dab, ormai più o meno conosciuto.

Nato in ambito sportivo, è diventato famoso anche come gesto di danza. E infatti a Gallarate è stato scelto «ispirati da Fabio Rovazzi in Tutto molto interessante» spiegano quelli del gruppo dell’oratorio di Arnate che si è occupato, quest’anno, della costruzione.

Un riferimento moderno, per una festa tradizionale, un pizzico di novità a Gallarate dove non si era abituati a “citazioni” contemporanee, più frequenti in altri contesti (a Busto ci misero la faccia del sindaco, senza contare la “gioeubia scorretta” di Comunità Giovanile).

La gioeubia 2018 è alta 8 metri, ha una larghezza alla base di 5 metri. Frutto di alcuni giorni di lavoro dei volontari arnatesi, che aspettano tutti giovedì sera